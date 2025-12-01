.
Снижение ставки ЦБ РФ до 16% в декабре остается базовым прогнозом - "Астра Управление активами"
01 декабря 2025 года 17:37
Снижение ставки ЦБ РФ до 16% в декабре остается базовым прогнозом - "Астра Управление активами"
Сценарий снижения ключевой ставки Банка России до 16% годовых в декабре 2025 года остается базовым, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Данные PMI говорят от стабилизации темпов снижения/охлаждения деловой активности - улучшений нет, но и ухудшений тоже, отмечает эксперт. "Озабоченность вызывает лишь дальнейшее снижение фактического выпуска, сохраняя открытым вопрос, можно ли называть происходящее в секторе рецессией или нет? Относительно исторических значений основные индексы обработки (PMI, Росстат и ИБК от ЦБ) дают разные сигналы, согласуясь со стагнацией или снижением выпуска, - пишет Полевой в материале. - Ждем ноябрьских цифр от Росстата и ЦБ, но пока предположим, что они по обработке большого позитива не преподнесут". Что касается ценовых индикаторов, отмечает эксперт компании, то их рост стоит рассматривать в контексте исторических значений: инфляция издержек по-прежнему близка к абсолютным минимумам с 2011 года, а рост отпускных цен - вблизи минимумов с 2018 года и уступает средней для дезинфляционных 2017-2019 гг. Поэтому, считает Полевой, с точки зрения действий ЦБ данные каких-то рисков ужесточения позиции регулятора по ставке в декабре не несут - активность в этой части экономики "охлаждается", ценовое давление низкое, что полностью соответствует тому, что показывают фактические показатели инфляции. "Растут лишь ценовые ожидания и планы в опросах ЦБ, но возможности для их реализации, полагаем, сейчас более ограничены, чем в прошлые годы, несмотря на грядущее повышение НДС. Нашим базовым сценарием остается снижение до 16% годовых", - указывает аналитик в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
