"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 85 руб

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" на уровне 85 руб. и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

"Результаты эмитента за 3К и 9М25 по МСФО подтверждают, что он последовательно достигает ключевые операционные цели, несмотря на высокую нагрузку отрасли и ограниченность международных маршрутов. Рост выручки при одновременном снижении операционных расходов - сильный сигнал улучшения эффективности, - пишут эксперты. - Снижение чистого долга и стабильный пассажиропоток подчеркивают, что бизнес остается устойчивым и способен поддерживать финансовые ориентиры. В целом отчетность выглядит сбалансированной, а фундаментальная картина остается позитивной".

