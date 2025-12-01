Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти" с прогнозной стоимостью на уровне 550 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Алексея Кокина.

Эмитент раскрыл сокращенную промежуточную отчетность за 3К25 и 9М25 по МСФО.

"Мы полагаем, что продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке поддержали рентабельность по EBITDA, которая выросла с 23% в 2К25 до 25% в 3К25", - отмечает эксперт.

"Вклад 3К25 в расчетные дивиденды за текущий год составляет 9,4 руб. при выплате 50% чистой прибыли по МСФО (доходность - 1,9%) и 14,1 руб. при выплате 75% (доходность - 2,8%). В ближайшие два-три квартала компания способна, на наш взгляд, возвращать акционерам до 75% от чистой прибыли за счет увеличения чистого долга, однако на более длинном горизонте для этого необходим рост свободного денежного потока, - пишет Кокин. - Мы сохраняем рейтинг "держать" по акциям "Газпром нефти" с целевой ценой 550 руб./бумагу".

