.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Газпрома
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 декабря 2025 года 09:46
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Газпрома
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Газпрома", говорится в комментарии аналитика брокера Александры Прытковой. Эмитент опубликовал результаты за третий квартал и девять месяцев 2025 года. "По сравнению с прошлым кварталом выручка практически не изменилась, а вот год к году продемонстрировала снижение. Всему виной остановка транзита через Украину, а также более негативная рыночная конъюнктура - снижение рублевых цен как на нефть, так и на газ", - указывает эксперт. Также она отмечает следующие факторы: - EBITDA поддержала год к году отмена "нашлепки" к НДПИ, поэтому она практически не снизилась. - Чистая прибыль оказалась хуже ожиданий консенсуса, однако вышла в положительную зону относительно прошлого года. - Свободный денежный поток все еще остается отрицательным, давят высокие капитальные затраты и процентные платежи. "Несмотря на наличие положительной скорректированной прибыли (база для расчета дивидендов), мы сохраняем мнение, что по итогам 2025 года выплат ждать не стоит. Сохраняем "нейтральный" взгляд на акции "Газпрома", - пишет Прыткова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
01 декабря 2025 года 14:09
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Эксперты считают финансовые результаты эмитента за 10М25 нейтральными, позитивно смотрят на комментарии... читать дальше
.01 декабря 2025 года 13:37
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Роснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 610 рублей за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Алексея Кокина. Дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК в 4К25, как мы полагаем, позволит эмитенту нарастить добычу... читать дальше
.01 декабря 2025 года 13:13
Прогнозная стоимость акций "Транснефти" на горизонте года составляет 1723 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО вышла лучше ожиданий рынка, констатируют эксперты. Прибыль оказалась более высокой за счет зависимых... читать дальше
.01 декабря 2025 года 12:49
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций Whoosh до 110 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать" для них, сообщается в обзоре аналитика брокера Ляйсян Седовой. Ведущий оператор кикшеринга 25 ноября опубликовал финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2025... читать дальше
.01 декабря 2025 года 12:29
Диапазоны торгов пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни - 78-80 руб./$1 и 90-92 руб./EUR1 - банк "Русский Стандарт"
Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 78-80 руб./$1 и 90-92 руб./EUR1 соответственно, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. Рубль отличает тренд на укрепление,... читать дальше
.01 декабря 2025 года 12:10
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Транснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1540 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Александры Прытковой. Эмитент отчитался за третий квартал и девять месяцев 2025 года по МСФО на уровне ожиданий эксперта. Позитивно на... читать дальше
.01 декабря 2025 года 11:41
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 123,8 рубля за штуку, учитывая значительную недооценку бумаг по мультипликаторам относительно российских аналогов, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря... читать дальше
.01 декабря 2025 года 11:18
Курс валютной пары юань/рубль пока может двигаться вблизи уровней 10,95-11,15 рубля за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Эксперты отмечают, что сейчас на стороне рубля могут играть и притоки валюты со стороны экспортеров на фоне вступления в силу октябрьских санкций США. При этом,... читать дальше
.01 декабря 2025 года 11:00
Курс валютной пары юань/рубль может попытаться вернуться в середину диапазона 11-11,5 рубля за юань к концу текущей недели, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Высокая новостная активность, вероятно, останется актуальной на текущей неделе и это... читать дальше
.01 декабря 2025 года 10:42
Прогнозная стоимость акций "Газпрома" на горизонте года составляет 153 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал результаты за третий квартал 2025 года по МСФО. Отчетность вышла хуже ожиданий рынка, констатируют эксперты. Свободный денежный поток... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.