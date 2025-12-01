"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет позитивную оценку акций "Акрона", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

Эмитент опубликовал результаты за девять месяцев 2025 года по МСФО.

Основную часть выручки "Акрон" получает от экспортных продаж. Она зависит от курса рубля, укрепление которого негативно сказывалось на результатах, отмечают эксперты.

Также на прибыльность компании оказывала давление повышенная долговая нагрузка в связи с высокой ключевой ставкой ЦБ РФ.

Оба этих негативных фактора будут смягчаться, указывают аналитики.

"В последний раз мы писали про "Акрон" в августе и поменяли свой взгляд на более позитивный. С тех пор цена акций выросла. Продолжаем смотреть на бумаги позитивно", - пишут эксперты телеграм-канала.

