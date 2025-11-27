"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Мосбиржи

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью 237 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Вышедшая отчетность Мосбиржи за III квартал 2025 года оказалась в целом неплохой. Из-за продолжающегося значительного сокращения процентных доходов компания вновь продемонстрировала негативную динамику основных финпоказателей, однако чистая прибыль оказалась выше наших и рыночных ожиданий, - пишет эксперт. - Мы полагаем, что прибыль эмитента ощутимо снизится и по итогам всего текущего года, однако сохраняем умеренно позитивный долгосрочный взгляд , ожидая, что он выиграет от восстановления российской экономики и дальнейшего развития отечественного фондового рынка".

