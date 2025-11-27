"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Мосбиржи

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "Московской биржи", сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

"Считаем результаты эмитента за 3К25 по МСФО нейтральными. Отмечаем сильную динамику комиссионных доходов, несмотря на низкую активность в одном из основных сегментов - на рынке акций. Однако снижение процентных ставок давит на общую выручку, - пишут эксперты. - Бумаги "Московской биржи" торгуются с мультипликатором 2025п P/E 7,5х против среднеисторического уровня 10,7х. У нас "негативный" взгляд, поскольку в условиях давления на процентную выручку считаем такой мультипликатор оправданным".

