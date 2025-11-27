"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций Western Digital, прогнозная стоимость на горизонте года составляет $100 за штуку, что предполагает потенциал снижения 36% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко.

"Мы сохраняем "негативный" взгляд на акции американского производителя жестких дисков Western Digital после сильного роста котировок вслед за превзошедшими наши ожидания финансовыми результатами последнего квартала. Вместе с тем корректируем целевую цену до $100, учитывая сильный импульс в спросе на жесткие диски для ЦОД на фоне бума искусственного интеллекта", - пишет эксперт.

Риском рекомендации, по мнению Саенко, является продолжение роста выручки и подпитка оптимизма инвесторов громкими заявлениями как самой компании, так и представителей индустрии. Риск связан также и с тем, отмечает он, что эмитент может направить генерируемый денежный поток на выкуп собственных акций по повышенным ценам вместо укрепления рыночной позиции.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.