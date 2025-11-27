Предпосылки для продолжения плавного снижения ставки ЦБ РФ сохраняются - ПСБ

Предпосылки для продолжения плавного снижения ключевой ставки Банка России сохраняются, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов.

"Базовый прогноз ЦБ по инфляции (6,5-7% до конца 2025 года) выполнен с опережением на месяц. При этом вероятность дальнейшего снижения уровня инфляции в декабре очень высока, даже на фоне неизбежного усиления роста цен в преддверии повышения ставок НДС. Предпосылки для продолжения плавного снижения ключевой ставки ЦБ РФ сохраняются", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.