.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций ВИ.ру до 80 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 ноября 2025 года 12:32
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций ВИ.ру до 80 руб
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") до 80 рублей за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитиков брокера. Эмитент представил результаты за третий квартал 2025 года, которые совпали с ожиданиями экспертов. "Компания показала рост выручки на 7,4%, но в четвертом квартале мы ожидаем снижения минимум на 7% из-за слабости DIY-рынка. Чистая прибыль за 2025 год, по оценкам, составит 1,8-2,5 млрд рублей, к 2028 году эмитент рассчитывает увеличить ее в 2,5-3,5 раза", - отмечает Ляйсян Седова. "Мы подтверждаем рекомендацию "держать", целевая цена снижена до 80 рублей за акцию (потенциал - около 19%). Компания заслуживает ограниченной премии за сильную технологическую платформу, фокус на B2B и улучшение маржинальности, однако темпы роста остаются сдержанными", - указывает Марьяна Лазаричева. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВИ/ВСЕИНСТРУМЕНТЫ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
27 ноября 2025 года 18:48
Национальная валюта может перейти к ослаблению на торгах в пятницу, говорится в комментарии аналитика Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Продажи иностранной валюты, вероятно, усилились со стороны экспортеров в последний день для таких сделок в режиме TOM (с поставкой рублей "завтра"), чтобы... читать дальше
.27 ноября 2025 года 18:16
Покупка акций МКПАО "Озон" на текущих уровнях может быть интересной среднесрочной и долгосрочной инвестицией, в то время как в краткосрочном периоде бумаги могут сохранять повышенную волатильность, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены... читать дальше
.27 ноября 2025 года 17:51
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") нейтрально оценивает акции Eli Lilly and Co. с прогнозной стоимостью на уровне $1150 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. "Диабет и ожирение сегодня имеют характер настоящей эпидемии. На рынке уже появились препараты,... читать дальше
.27 ноября 2025 года 17:24
Совкомбанк сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и считает компанию одной из наиболее качественных дивидендных историй на российском фондовом рынке, говорится в материале аналитика Сергея Зорина. "Результаты компании за 3К25 по МСФО и объявленные дивидендные... читать дальше
.27 ноября 2025 года 16:55
"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" до 45,1 рубля за штуку, рекомендация при этом дается "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Котировки бумаг эмитента опустились ниже 40 рублей на фоне затяжного спада мирового спроса на... читать дальше
.27 ноября 2025 года 16:27
"Цифра брокер" обновил состав своих модельных портфелей с российскими акциями и облигациями. Так, из консервативного портфеля (подходит инвесторам с низкой склонностью к риску и приносит стабильный дивидендный доход, облигации в портфеле имеют наивысший кредитный рейтинг) аналитики убрали акции... читать дальше
.27 ноября 2025 года 15:59
"Финам" повысил рейтинг акций Global X Video Games & Esports ETF с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $36,2 за штуку, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. "Недавняя турбулентность технологического сектора США, связанная с сомнениями рынка в... читать дальше
.27 ноября 2025 года 15:21
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций Western Digital, прогнозная стоимость на горизонте года составляет $100 за штуку, что предполагает потенциал снижения 36% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. "Мы сохраняем "негативный" взгляд на акции... читать дальше
.27 ноября 2025 года 14:52
Инвестиционной идеи в акциях ПАО "Диасофт" в настоящее время не видно, говорится в материале аналитиков Совкомбанка Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Фактические результаты эмитента за второй квартал 2025 финансового года по выручке, а также рентабельностям по EBITDAC и NIC оказались слабыми и... читать дальше
.27 ноября 2025 года 14:21
Предпосылки для продолжения плавного снижения ключевой ставки Банка России сохраняются, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. "Базовый прогноз ЦБ по инфляции (6,5-7% до конца 2025 года) выполнен с опережением на месяц. При этом вероятность дальнейшего снижения уровня инфляции в декабре очень... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.