27 ноября 2025 года 12:51
Инвестбанк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций Мосбиржи
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций "Московской биржи", сообщается в материале старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент представил результаты за 3К25 по МСФО. Чистая прибыль достигла 17,25 млрд руб., увеличившись на 15% кв/кв и оказавшись на 9-13% выше прогнозов; совокупный доход с учетом переоценки финансовых активов составил 18,24 млрд руб., отмечает эксперт. Основной причиной высокой прибыли стал рост комиссионных доходов до 19,4 млрд руб. (+9% кв/кв, +31% г/г), которые соответствуют ожиданиям на фоне сильной динамики объемов торгов, указывает Найденова. Причины превышения прогнозов по показателю прибыли включают: 1) снижение операционных расходов на 1% г/г и на 7% кв/кв, что заметно лучше ожиданий, учитывая ориентир компании по их увеличению в 2025 году на 20-30%; 2) сохранение чистого процентного дохода на уровне 14 млрд руб., несмотря на снижение средней ставки RUONIA на 2,6 п.п. в квартальном выражении - до 18,1%; 3) восстановление резерва под ОКУ в объеме 1 млрд руб. "Обращаем внимание, что перечисленные факторы не обязательно отличаются стабильностью проявления", - пишет аналитик инвестбанка в обзоре. Основной причиной невысоких операционных расходов стало снижение расходов на персонал, в том числе из-за восстановления резерва по программе вознаграждения акциями в размере 1,2 млрд руб. Вместе с тем расходы на рекламу и маркетинг выросли на 49% кв/кв и на 53% г/г - до рекордных 2,9 млрд руб. Менеджмент эмитента в ходе конференц-звонка отметил, что в структуре ЧПД около 0,8 млрд руб. носило разовый характер, а примерно 0,6 млрд руб. было заработано за счет более эффективной структуры портфеля. При этом клиентские остатки стабилизировались: в 4К25 ожидаются на среднем уровне 1К25-2К25. Кроме того, отмечает Найденова, снижен ориентир по росту издержек до 10-15% при увеличении на 8% накопленным за 9М25 итогом. "По нашим оценкам, акции торгуются с мультипликатором 7,0 Р/Е 2026П. Сохраняем позитивный взгляд на них", - говорится в материале эксперта. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
