Акции Диасофта по-прежнему неинтересны для покупок - "ВТБ Моя Аналитика"

Акции ПАО "Диасофт" в настоящее время по-прежнему не представляют интереса для покупок, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Отчетность эмитента за второе полугодие 2025 финансового года (с окончанием 30 сентября 2025 года.) по МСФО вышла очень слабой, констатируют эксперты.

Компания на встрече с инвесторами скорректировала прогноз по росту выручки на 2025 финансовый год с 20-25% до 10-12%.

