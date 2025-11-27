Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2630-2730п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2630-2730 пунктов на торгах в четверг, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богзан Зварич.

"Ввиду повышенной неопределенности рынок продолжит остро реагировать на новости по геополитике. Однако в случае дальнейшего сужения новостного потока тенденция на консолидацию на пониженных объемах, наметившаяся в среду, может продолжиться, - отмечает эксперт в комментарии. - В этому случае на первый план выйдут корпоративные новости - здесь мы отмечаем публикацию отчетностей АФК "Система", "РусГидро", "Сегежа Групп" и ГК "Астра" за 9М25 по МСФО".

