Диапазон 11-11,2 руб./юань пока остается актуальным - "Алор Брокер"

Торговый диапазон для валютной пары юань/рубль в 11-11,2 руб. за юань пока остается актуальным, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Однако в декабре мы ждем снижения курса российской валюты. В конце года бюджет традиционно завершает расчеты со своими контрагентами, что неизбежно приводит к увеличению денежной массы, а это негативно для рубля, - пишет эксперт в комментарии. - Кроме того, в декабре Минфин намерен разместить юаневые бонды, а это должно снизить "китайскую ликвидность" на отечественном рынке. Возрастет спрос на доллары и юани со стороны тех, кто предпочтет провести длинные новогодние каникулы за рубежом. Наконец, и инвесторы, и бизнес, начнут закладываться на снижение ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году".

