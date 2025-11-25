.
25 ноября 2025 года 09:39
Рубль, вероятно, продолжит укрепление к юаню во вторник - ПСБ
Рубль, вероятно, продолжит укрепление на торгах во вторник, пара юань/рубль может протестировать сверху вниз уровень 11 руб. за юань, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем попыток рубля продолжить волну роста во вторник. Поддержку ему будет оказать повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, приходящемуся на пятницу. Это создает возможности для тестирования юанем нижней границы нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля, - пишет эксперт в комментарии, - Более того, видим риски краткосрочного выхода китайской валюты вниз из данного диапазона. Однако пока, на наш взгляд, нет фундаментальных причин для закрепления юаня под 11 рублями". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
