СЕГОДНЯ:
INTERFAX.RU
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" сохраняет рейтинг акций NVIDIA на уровне "держать"
Динамика мировых рынков
Новости и аналитика
Базы данных
20 ноября 2025 года 18:42
"Финам" сохраняет рейтинг акций NVIDIA на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций NVIDIA Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $186,7 за штуку, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "NVIDIA представила очень сильные финансовые результаты за 3-й квартал 2026 фингода. Инвесторы весьма благожелательной встретили отчетность NVIDIA и заявления руководства. Между тем бумаги с начала года подскочили в цене почти на 40% и, на наш взгляд, находятся вблизи справедливого уровня в данный момент", - пишет аналитик. NVIDIA Corp. - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: США-NVIDIA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
20 ноября 2025 года 19:02
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций МКАПО "ВК", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа "ВК" представила нейтральные финансовые результаты за 9М2025,- отмечает эксперт. - Выручка и EBITDA по итогам периода оказались близки к нашим... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:25
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги МКПАО "Озон" и удалив "Т-Технологии", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Полюс", "Норильский Никель", "Газпром", "Совкомфлот", "ЛУКОЙЛ",... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:04
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций группы "Ренессанс страхование" на уровне 169 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 года. Компания показывает сильную операционную... читать дальше
.20 ноября 2025 года 17:44
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Т-Технологий" с прогнозной стоимостью на уровне 3746 рублей за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Финансовые результаты эмитента за 3К25 оказались достаточно сильными, лучше наших и... читать дальше
.20 ноября 2025 года 17:21
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ПАО "Мечел" с прогнозной стоимостью на уровне 70 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Ахмеда Алиева. Эмитент выпустил ожидаемо слабые операционные результаты за третий квартал 2025 года. Вышедшие цифры в целом отражают... читать дальше
.20 ноября 2025 года 16:59
Инвестиционной привлекательности в акциях "Софтлайна" в настоящее время нет, считают аналитики Совкомбанка Дмитрий Трошин и Артур Легостаев. "Эмитент опубликовал отчетность и подтвердил прогнозы на 2025 год. На результаты смотрим нейтрально. При этом, на наш взгляд, они ставят выполнение прогнозов... читать дальше
.20 ноября 2025 года 16:35
"Цифра брокер" по-прежнему не рекомендует покупать акции МКАПО "ВК", фундаментальные риски остаются более значимыми, чем потенциальная отдача, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за 9М25 по МСФО показывают, что компания постепенно выходит из периода... читать дальше
.20 ноября 2025 года 16:07
"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает перспективы цены акций "Ренессанс страхование", отмечая устойчивое положение группы, что подтверждается высоким уровнем достаточности капитала (146%), сообщается в материале аналитиков сервиса. Эмитент раскрыл финансовые результаты за девять месяцев... читать дальше
.20 ноября 2025 года 15:43
Совкомбанк сохраняет позитивную оценку инвестиционного кейса ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata, занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных), сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО... читать дальше
.20 ноября 2025 года 15:23
Банк ПСБ сохраняет прогноз снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 16% годовых в декабре 2025 года, говорится в комментарии аналитика Дениса Попова. "Инфляция замедляется несколько быстрее наших ожиданий и, вероятно, ожиданий Банка России. Пока считаем, что инфляция идет по нижней границе прогноза... читать дальше
