"Финам" сохраняет рейтинг акций NVIDIA на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций NVIDIA Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $186,7 за штуку, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова.

"NVIDIA представила очень сильные финансовые результаты за 3-й квартал 2026 фингода. Инвесторы весьма благожелательной встретили отчетность NVIDIA и заявления руководства. Между тем бумаги с начала года подскочили в цене почти на 40% и, на наш взгляд, находятся вблизи справедливого уровня в данный момент", - пишет аналитик.

NVIDIA Corp. - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров.

