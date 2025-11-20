Инвестпривлекательности в акциях Софтлайна пока нет - Совкомбанк

Инвестиционной привлекательности в акциях "Софтлайна" в настоящее время нет, считают аналитики Совкомбанка Дмитрий Трошин и Артур Легостаев.

"Эмитент опубликовал отчетность и подтвердил прогнозы на 2025 год. На результаты смотрим нейтрально. При этом, на наш взгляд, они ставят выполнение прогнозов менеджмента под большое сомнение, - пишут эксперты в комментарии. - На "Софтлайн" сохраняем негативный взгляд и не видим в акциях компании на текущий момент инвестиционной привлекательности. Она является убыточной по FCF и чистой прибыли, не выплатит дивиденды по итогам 2025 года, имеет крайне высокую долговую нагрузку и рентабельность EBITDAC и NIC ниже медианных уровней".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.