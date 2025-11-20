Совкомбанк сохраняет позитивную оценку инвесткейса Arenadata

Совкомбанк сохраняет позитивную оценку инвестиционного кейса ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata, занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных), сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО объективно слабая, но объясняется высокой базой сравнения, констатируют эксперты.

"Отмечаем, что результаты за указанный период для инвестиционного кейса компании считаем малозначительными и больше внимания обращаем на ожидания по темпам роста за полный 2025 год", - отмечают они.

"Сохраняем позитивный взгляд на инвесткейс, считаем, что основные негативные события уже реализовались. Ждем сильных результатов 4К25 и позитивной реакции рынка на них. Также ожидаем, что по итогам 4К25 компания даст ориентиры по темпам роста в 2026 году (согласно нашим прогнозам выручка "Аренадаты" в следующем году может вырасти на 30-35%", - пишут аналитики в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.