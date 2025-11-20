"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Т-Технологий" с прогнозной стоимостью на уровне 3746 рублей за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Финансовые результаты эмитента за 3К25 оказались достаточно сильными, лучше наших и рыночных ожиданий по операционной чистой прибыли. Темпы роста финпоказателей хоть и заметно замедлились на фоне постепенного исчерпания эффекта от приобретения Росбанка в августе 2024 года, но остаются самыми высокими в секторе, - отмечает эксперт. - Показатели рентабельности также довольно быстро восстанавливаются по сравнению с началом текущего года".

Руководство "Т-Технологий" подтвердило свои весьма амбициозные прогнозы на весь 2025 год, несмотря на по-прежнему сложную операционную среду, обращает внимание Додонов.

Дополнительную поддержку акциям будут оказывают хоть и не самые высокие, но регулярные дивидендные выплаты, а также запуск программы buyback, обращает внимание аналитик "Финама".

"Мы подтверждаем целевую цену данных бумаг на уровне 3746 руб. и рейтинг "покупать" для них", - заключает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.