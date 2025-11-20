ПСБ сохраняет прогноз снижения ставки ЦБ РФ до 16% в декабре

Банк ПСБ сохраняет прогноз снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 16% годовых в декабре 2025 года, говорится в комментарии аналитика Дениса Попова.

"Инфляция замедляется несколько быстрее наших ожиданий и, вероятно, ожиданий Банка России. Пока считаем, что инфляция идет по нижней границе прогноза регулятора. Но очень возможно, что под влиянием разовых факторов этот процесс растянется до конца текущего года. Снижаем свой прогноз инфляции на конец 2025 года с 6,8% до 6,5%. По-прежнему ориентируемся на снижение ключевой ставки в декабре на 50 базисных пунктов - до 16% годовых".

