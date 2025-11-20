"ВТБ Мои Инвестиции" добавили Озон в топ-10 российских акций, исключили Т-Технологии

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги МКПАО "Озон" и удалив "Т-Технологии", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Полюс", "Норильский Никель", "Газпром", "Совкомфлот", "ЛУКОЙЛ", "Ростелеком", Сбербанк, "Озон", "Яндекс".

"Добавляем акции на фоне публикации сильных финансовых результатов за 3-й квартал и повышения прогнозов на 2025 год, - отмечает инвестиционный стратег брокера Станислав Клещев. - Объявленные дивиденды и байбэк в объеме 25 млрд рублей до конца 2026 года могут оказать поддержку котировкам. До конца года возможно включение акций "Озон" в индекс Мосбиржи".

Акции "Т-Технологий" исключены с учетом реализации краткосрочных драйверов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.