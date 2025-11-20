"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Мечела

"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ПАО "Мечел" с прогнозной стоимостью на уровне 70 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Ахмеда Алиева.

Эмитент выпустил ожидаемо слабые операционные результаты за третий квартал 2025 года.

Вышедшие цифры в целом отражают сохранение неблагоприятной конъюнктуры на угольном и стальном рынках, что привело к падению объемов продаж, указывает эксперт.

"Отметим также, что негативное влияние на угольный сегмент компании могла оказать приостановка фабрики Нерюнгринская в результате аварии в мае (в октябре ожидался перезапуск)", - пишет Алиев.

"Мы сохраняем осторожный взгляд на "Мечел" на фоне все еще высоких процентных ставок и значительного долга - ожидаем увидеть убыток по текущему году. Наша целевая цена в 70 рублей за бумагу указывает фактически на отсутствие потенциала среднесрочного роста", - говорится в обзоре эксперта брокера.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.