"Финам" сохраняет умеренно положительную оценку акций "Роснефти", прогнозная стоимость бумаг составляет 481,6 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

17 ноября совет директоров эмитента обсудит рекомендацию относительно промежуточных дивидендов.

"Напомним, что дивидендная политика компании предусматривает выплату 50% нескорректированной прибыли по МСФО. При следовании политике дивиденд "Роснефти", по нашим расчетам, может составить 11,6 руб. на акцию, что соответствует 3% доходности", - указывает эксперт инвесткомпании.

Тот факт, что "Роснефть" планирует провести совет директоров по дивидендам в срок, несмотря на недавнее попадание компании под американские санкции, косвенно может говорить об умеренном влиянии новых ограничений на бизнес нефтяника, отмечает Кауфман. У "Роснефти" практически нет зарубежных активов, а экспорт осуществляется в достаточно дружественные страны (Китай, Индия, Турция и т.д.).

"Полагаем, эти факторы помогут смягчить ущерб от санкций, хотя расширение дисконта и умеренное снижение экспорта в краткосрочной перспективе все равно являются вероятным сценарием, - пишет аналитик "Финама" в обзоре. - Мы сохраняем умеренно положительный взгляд на акции "Роснефти", хотя и отмечаем локально негативную конъюнктуру для сегмента разведки и добычи, что давит на прибыль и дивиденды нефтяника. Наша целевая цена по акциям компании составляет 481,6 руб., апсайд - 24%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.