11 ноября 2025 года 09:52
Индекс RGBI, вероятно, будет торговаться в диапазоне 116-118п до заседания ЦБ РФ в декабре - ПСБ
Индекс RGBI, вероятно, будет торговаться в диапазоне 116-118 пунктов до объявления итогов декабрьского заседания Банка России по ключевой ставке, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Реакция котировок ОФЗ на замедление недельной инфляции была ожидаемо позитивной - индекс RGBI вышел из полуторанедельной консолидации, завершив торги на отметке 116,78 пункта, констатирует эксперт. Он отмечает, что при дальнейшем подтверждении дезинфляционного тренда это открывает для индекса оперативный простор вплоть до 118 пунктов. "Вместе с тем линейного роста к данным значения мы не ждем: наиболее вероятный сценарий - проторговка диапазона 116-118 пунктов до декабрьского заседания ЦБ (19 декабря 2025 года)", - пишет Грицкевич в обзоре ПСБ. Поддержкой для котировок госбумаг на текущей неделе станет погашение выпуска ОФЗ 26229 на 450 млрд руб. в среду, отмечает эксперт. "Учитывая, что котировки краткосрочных ОФЗ уже выглядят чрезмерно дорого (при доходностях около 13% годовых), спрос, вероятно, будет смещен на срок 3-5 лет, где доходности находятся примерно на отметке 14,3% годовых", - указывает аналитик банка. "По-прежнему считаем, что текущие уровни среднесрочных и длинных ОФЗ выглядят привлекательно для формирования позиции на 2026 год, к концу которого ожидаем снижения ключевой ставки до 12% годовых. На наш взгляд, это позволит индексу RGBI к концу года закрепиться в диапазоне 118-120 пунктов", - говорится в материале ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
