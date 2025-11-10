Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом роста до 2800п - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом роста до уровня 2800 пунктов при условии нейтрального внешнего фона, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной.

"Судя по опыту прошлых лет, в ноябре российский рынок акций чаще находится в восходящем тренде. В этот раз все не так просто - на настроения инвесторов влияет непредсказуемый геополитический фактор. При условии нейтрального внешнего фона и попытки закрепиться выше 2600 пунктов по индексу Мосбиржи есть все шансы дойти до отметки 2800 пунктов. Тем не менее при походе вверх не исключаем паузы и консолидации на сильных уровнях", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.