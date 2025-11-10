.
10 ноября 2025 года 18:04
"АКБФ" повысил прогнозную цену "обычки" Сбербанка до 530,86 руб., "префов" - до 512,85 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка с 487 рублей до 530,86 рубля за штуку (предполагает потенциал роста 80% от текущего уровня), привилегированных бумаг - с 469,2 рубля до 512,85 рубля за штуку (предполагает потенциал роста 76% от текущего уровня), рекомендация для обоих типов акций - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Дисконт-поправка на риски вложений в бумаги эмитента остается на сравнительно высоком для бумаг в нашем покрытии уровне в 30%, что соответствует отраслевым оценкам", - указывают эксперты. "В рамках наших макроэкономических прогнозов (на данный момент прогноз ВВП РФ по итогам 2П25 составляет минус 1%/1%, вблизи нижней границы данного диапазона; прогноз ВВП РФ по итогам I и II полугодий 2026 года также не изменился и составляет минус 2%/0% и минус 1%/1% соответственно - вблизи нижней границы указанных диапазонов) на фоне ужесточения кредитно-налоговых условий сохраняем осторожный, консервативный подход к оценкам динамики кредитования банка в среднесрочном периоде, - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре. - При этом смягчение кредитных условий в РФ вновь оказало позитивное воздействие на базовые среднесрочные оценочные ставки стоимости долга эмитентов в нашем покрытии. Этот пересмотр благоприятно отразился на долгосрочных оценках справедливой стоимости Сбербанка. Повышаем, с учетом статистики эмитента за 9М25 по МСФО, оценку чистой прибыли по итогам 2025г с 1627 млрд руб. до 1722 млрд руб. Однако на фоне сохранения тенденции ослабления макроэкономической динамики в РФ, несмотря на продолжающееся снижение ключевой ставки, вновь отмечаем повышение рисков для данной оценки". Несмотря на повышение с 7% до 8% прогноза динамики активов банка в 2026 году (при сокращении прогноза динамики кредитного портфеля с 5% до 4%) и некоторого повышения прогноза капитала Сбербанка по итогам 2026 года, аналитики "АКБФ" полагают, что в рамках базового сценария эмитент (в рамках дивидендной политики, сохранив требуемый показатель достаточности капитала по группе) выплатит акционерам 50% от скорректированной чистой прибыли по итогам следующего года. "Наш базовый прогноз выплат по итогам 2026 года составляет 26,6 руб./акция против 26,7 руб./акция ранее и 38,1 руб./акция по итогам 2025 года против 38 руб./акция ранее (рыночный прогноз в данном случае равен, по нашей информации, 37 руб./ао)", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
