СЕГОДНЯ:
INTERFAX.RU
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Диапазон торгов индекса Мосбиржи во вторник - 2500-2600п - ПСБ
Динамика мировых рынков
Новости и аналитика
Базы данных
11 ноября 2025 года 10:14
Диапазон торгов индекса Мосбиржи во вторник - 2500-2600п - ПСБ
Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на торговую сессию вторника являются 2500-2600 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем дальнейшие попытки тестирования локальной поддержки на уровне 2560 пунктов в отсутствие факторов, способных поддержать покупки в российских акциях. Уход под данную отметку может спровоцировать закрытие краткосрочных длинных позиций по "стопам", что будет способствовать откату рынка в район 2500 пунктов, - пишет эксперт в комментарии. - Среднесрочно продолжаем смотреть на рынок осторожно, видя риски ухода индекса Мосбиржи под октябрьские минимумы". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
11 ноября 2025 года 10:35
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Озон" с целевой ценой 6822 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Озон" представил сильные финансовые результаты за 3К25, - отмечает эксперт. - Компании удалось значительно... читать дальше
.11 ноября 2025 года 09:52
Индекс RGBI, вероятно, будет торговаться в диапазоне 116-118 пунктов до объявления итогов декабрьского заседания Банка России по ключевой ставке, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Реакция котировок ОФЗ на замедление недельной инфляции была... читать дальше
.11 ноября 2025 года 09:31
"Финам" сохраняет умеренно положительную оценку акций "Роснефти", прогнозная стоимость бумаг составляет 481,6 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. 17 ноября совет директоров эмитента обсудит рекомендацию... читать дальше
.11 ноября 2025 года 09:16
Котировки акций МКПАО "Озон" обладают большим потенциалом роста, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 7240 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за третий квартал текущего года, констатируют... читать дальше
.11 ноября 2025 года 09:12
Рынок акций США вырос по итогам торгов понедельника на фоне надежд на окончание шатдауна. Рынки акций стран АТР торгуются в минусе во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник утром, Brent торгуется около $63,9 за баррель. читать дальше
.10 ноября 2025 года 18:40
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендуют обратить внимание на акции Verizon Communications, Netflix Inc. и PDD Holdings Inc. - кандидатов для открытия длинных позиций на американском фондовом рынке, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "Топливом" октябрьского ралли, по... читать дальше
.10 ноября 2025 года 18:04
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка с 487 рублей до 530,86 рубля за штуку (предполагает потенциал роста 80% от текущего уровня), привилегированных бумаг - с 469,2 рубля до 512,85 рубля за штуку (предполагает потенциал роста 76% от текущего... читать дальше
.10 ноября 2025 года 17:32
"Финам" понизил рейтинг акций Invesco Solar ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $48,4 за штуку, что предполагает потенциал снижения 4%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Несмотря на опасения насчет избрания президентом США Дональда... читать дальше
.10 ноября 2025 года 16:49
Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом роста до уровня 2800 пунктов при условии нейтрального внешнего фона, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной. "Судя по опыту прошлых лет, в ноябре российский рынок акций чаще находится в восходящем тренде. В этот... читать дальше
.10 ноября 2025 года 16:13
Котировки акций Tesla и Take Two Interactive, вероятно, вернутся к подъему, полагают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Сергей Вахрамеев и аналитик Георгий Горбунов. Бумаги Tesla подешевели в пятницу на 3,7%: так инвесторы отреагировали на предложение Илона Маска вложиться в его... читать дальше
