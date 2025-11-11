Диапазон торгов индекса Мосбиржи во вторник - 2500-2600п - ПСБ

Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на торговую сессию вторника являются 2500-2600 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем дальнейшие попытки тестирования локальной поддержки на уровне 2560 пунктов в отсутствие факторов, способных поддержать покупки в российских акциях. Уход под данную отметку может спровоцировать закрытие краткосрочных длинных позиций по "стопам", что будет способствовать откату рынка в район 2500 пунктов, - пишет эксперт в комментарии. - Среднесрочно продолжаем смотреть на рынок осторожно, видя риски ухода индекса Мосбиржи под октябрьские минимумы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.