10 ноября 2025 года 18:40
Три лонг-идеи среди акций на рынке США - "БКС МИ"
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендуют обратить внимание на акции Verizon Communications, Netflix Inc. и PDD Holdings Inc. - кандидатов для открытия длинных позиций на американском фондовом рынке, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "Топливом" октябрьского ралли, по мнению экспертов, стали сделки в сегменте искусственного интеллекта. Тем не менее в начале ноября оптимизм сменился скепсисом, инвесторов все больше настораживает завышенная стоимость акций компаний в секторе. Не добавляет уверенности рынкам и продолжающийся "шатдаун" в США, отмечают в "БКС МИ". Правительственные организации не работают, многие статистические данные не публикуются, что усиливает неопределенность. Федрезерв ожидаемо понизил ставку на 25 базисных пунктов, но ее судьба на декабрьском заседании находится под вопросом в свете последних комментариев от представителей американского центробанка, указывают в инвесткомпании. "На этом фоне мы приводим три идеи на рынке США для открытия длинных позиций ("лонг")", - говорится в материале. Verizon: фундаментальный взгляд "БКС МИ" "позитивный", цель на год - $48 за штуку, что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня. "Эмитент работает на устойчивом рынке телекоммуникационных услуг США и показывает достаточно сильные результаты. По закону One Big Beautiful Bill, компания получает постоянную налоговую льготу, которая позволяет сразу списывать расходы на строительство сетей. Это улучшает денежный потоки снижает налоговые платежи", - отмечают эксперты в обзоре. Netflix: фундаментальный взгляд "позитивный", цель на год - $1295 за штуку, что предполагает потенциал роста 17% от текущего уровня. Эмитент - лидер рынка стриминга с первоклассным оригинальным контентом. Руководство компании ожидает, что налоговые споры в Бразилии не окажут существенного влияния на будущие финансовые результаты. "Сейчас акции Netflix торгуются c мультипликатором EV/EBITDA 29х, что выше среднего значения за последние пять лет. Мы считаем некоторую премию оправданной ввиду ожидаемых темпов роста выручки и рентабельности", - пишут аналитики в материале инвесткомпании. PDD Holdings Inc.: фундаментальный взгляд "позитивный", цель на год - $154 за штуку, что предполагает потенциал роста 13% от текущего уровня. Эмитент - недооцененная компания с эффективной бизнес-моделью, считают эксперты "БКС МИ". "Акции компании по мультипликаторам EV/EBITDA и P/E оценены на уровне 8,0x и 12-13x соответственно, что недорого, а при возврате к двузначным темпам роста дешево. Мы считаем бумаги PDD Holdings недооцененными", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
11 ноября 2025 года 10:35
