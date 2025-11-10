"Финам" понизил рейтинг акций Invesco Solar ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Invesco Solar ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $48,4 за штуку, что предполагает потенциал снижения 4%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Несмотря на опасения насчет избрания президентом США Дональда Трампа, с декабря прошлого года эмитент прибавил более 45%, констатирует эксперт.

Ключевыми факторами роста стали рекордные темпы ввода мощностей в сфере солнечной энергетики в США и Китае, а также некоторая стабилизация цен на солнечные панели и комплектующие для них, отмечает он.

В то же время, говорится в обзоре Кауфмана, по прогнозам ведущих мировых агентств, темпы роста ввода солнечных мощностей в Китае, и особенно США, могут замедлиться, что будет сдерживать результаты компаний из сектора.

Кроме того, указывает аналитик "Финама", после роста ETF оценка по мультипликаторам входящих в него компаний уже не выглядит такой низкой, как год назад, а некоторые и вовсе убыточны из-за все еще сниженных цен на солнечные панели.

Invesco Solar - ETF, нацеленный на инвестиции в акции представителей солнечной энергетики. Более половины активов фонда приходится на американские компании, а остальное разделено преимущественно между Китаем и компаниями из развитых экономик.

