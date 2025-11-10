Цены акций Tesla и Take Two Interactive, вероятно, вернутся к росту - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Tesla и Take Two Interactive, вероятно, вернутся к подъему, полагают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Сергей Вахрамеев и аналитик Георгий Горбунов.

Бумаги Tesla подешевели в пятницу на 3,7%: так инвесторы отреагировали на предложение Илона Маска вложиться в его стартап xAI, возродившее опасения, что гендиректор распыляет внимание, отмечают эксперты.

"Между тем совет директоров согласовал компенсационный пакет на $1 трлн, который призван мотивировать Маска сосредоточиться на преодолении спада в продажах. Ожидаем восстановления котировок бумаг", - указывают Вахрамеев и Горбунов.

Котировки акций Take Two Interactive обвалились в пятницу на 8%, несмотря на сильные результаты за второй квартал 2026 финансового года, констатируют аналитики инвестбанка.

Выручка составила $1,96 млрд при скорректированной прибыли в $1,68 на акцию, в то время как аналитики ожидали всего $1,74 млрд и $0,93.

"Участников рынка, однако, разочаровало объявление, что выход Grand Theft Auto VI снова откладывается, теперь уже до ноября 2026 года. Нам этот перенос сроков представляется не таким значимым - ставим на восстановление котировок бумаг эмитента", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.