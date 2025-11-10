Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста до 2800п к концу 2025г - "ВТБ Моя Аналитика"

Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал постепенного восстановления к уровню 2800 пунктов к концу текущего года, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эксперты также полагают, что к концу 2026 года он может достичь 3500 пунктов при условии ослабления курса рубля до 100 руб./$1. "Это высоковероятно с учетом ожидаемого нами снижения цен на нефть", - указывают они в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.