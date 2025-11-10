Акции Pfizer, AMD и Qualcomm будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Pfizer Inc., Advanced Micro Devices (AMD) и Qualcomm Inc. могут быть интересны инвесторам на текущей неделе, говорится в материале аналитика Оксаны Холоденко на портале БКС Экспресс.

Чистая прибыль Pfizer в III квартале составила $2,91 млрд, за аналогичный период прошлого года компания заработала $41 млн. Выручка и скорректированная EPS оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков.

"Акции консолидируются под уровнем сопротивления $25. В случае ускорения и пробоя $25 бумаги могут протестировать отметку $26. Консенсус-прогноз, по версии Barron''s - $29", - указывает Холоденко.

Чистая прибыль AMD в III квартале выросла более чем в 1,6 раза, выручка увеличилась на 36%. Основные метрики превысили ожидания аналитиков.

Выручка сегмента по выпуску чипов для дата-центров выросла на 22%, до $4,34 млрд. Доход подразделения, занимающегося компонентами для персональных компьютеров, увеличился на 46%, до рекордного значения $2,75 млрд. Выручка в игровом сегменте взлетела в 2,8 раза, до $1,3 млрд.

"Возможен спуск бумаг к $210. Чуть ниже проходит уровень "гэпа", образованного в начале октября. Консенсус-прогноз, по версии Barron''s - $268", - говорится в обзоре аналитика инвесткомпании.

Qualcomm получил чистый убыток по результатам квартального отчета, выручка при этом увеличилась на 10%. Убыток включает неденежные расходы на создание оценочного резерва по отложенным налоговым активам. Они связаны с изменением налогового законодательства и равны $5,7 млрд.

"Возможен спуск бумаг к $165, где проходит статическая поддержка. Консенсус-прогноз, по версии Barron''s - $191", - отмечает эксперт БКС Экспресс.

