"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям Caterpillar с целевой ценой $465,62 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 18% от текущего ценового уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Рост выручки компании начал стабилизироваться после снижения в первом полугодии, однако сохраняющееся давление тарифов остается ключевым фактором риска, - отмечает эксперт Кристина Гудым. - Макроэкономическая неопределенность все еще оказывает давление на компанию. Акции Caterpillar с начала апреля 2025 года выросли на 112% и торгуются с заметной премией по мультипликаторам по отношению к аналогам, что на фоне "перегретости" американского фондового рынка ограничивает их дальнейший потенциал".

Caterpillar Inc. - американская корпорация, основанная в 1925 году, мировой лидер в производстве строительной и горнодобывающей техники, дизельных и газовых двигателей, промышленных газовых турбин и дизель-электрических локомотивов.

