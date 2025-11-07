"Финам" понизил рейтинг акций China Life Insurance до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций China Life Insurance класса H с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 26,25 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста всего лишь 1%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Эксперт отмечает, что с момента выхода обзора инвесткомпании от середины октября данные бумаги подорожали почти на 17% на фоне общего укрепления фондового рынка КНР, а также хорошей финансовой отчетности компании и вплотную приблизились к справедливой цене "Финама", построенной путем сравнения с аналогами по коэффициентам P/B и P/E NTM.

"В связи с этим мы меняем свой взгляд на них на нейтральный", - указывает Додонов.

China Life Insurance - одна из крупнейших страховых компаний в КНР. Лидер в сегменте страхования жизни в стране также занимается медицинским страхованием и страхованием от несчастных случаев. Компания имеет самую обширную дистрибьюторскую сеть среди китайских страховщиков, которая охватывает практически все регионы страны. По состоянию на середину 2025 года у эмитента было 327 млн действующих долгосрочных страховых полисов.

