Покупки ОФЗ с погашением через 5-10 лет среднесрочно привлекательны - "Т-Инвестиции"

Покупки ОФЗ с погашением через 5-10 лет среднесрочно привлекательны, говорится в комментарии аналитиков "Т-Инвестиций".

"Российские гособлигации проводят короткую рабочую неделю в режиме спячки, однако в целом настроения в сегменте все еще склоняются в сторону позитива, - пишут эксперты. - За период с 30.10 по 06.11 доходности вдоль кривой ОФЗ снизились на 10-35 б.п., наиболее выраженно - в бумагах срочностью до пяти лет. Спред между доходностями пятилетних и двухлетних ОФЗ с середины июля держится в плюсе и в последние недели приблизился к 100 б.п. - максимуму с июля 2023 года. На фоне умеренной динамики рынка доходности коротких бумаг снижаются быстрее".

Это, по мнению стратегов брокера, может объясняться тем, что короткий участок кривой меньше подвержен размещениям Минфина: с августа по октябрь ведомство объявило о регистрации новых и доразмещении старых серий ОФЗ на участке 5-8 лет в объеме 1,2 трлн рублей.

"Однако исторически высокий спред 5-2 наблюдался уже на поздней стадии смягчения ДКП, - указывает аналитик "Т-Инвестиций" Юрий Тулинов. - Его снижение с текущих уровней возможно либо при коррекции коротких бумаг, либо при явных сигналах ЦБ о готовности продолжить снижение ставки в декабре. Мы сохраняем точку зрения, что доходности ОФЗ с погашением через 5-10 лет достаточно привлекательны, чтобы аккуратно наращивать позиции на среднесрочную перспективу".

