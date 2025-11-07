"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Х5 на уровне 3000 руб

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5 на уровне 3000 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитиков.

"ИКС 5" опубликовала противоречивые финансовые результаты по итогам 9 месяцев 2025 года и 3 квартала 2025 года, продемонстрировав впечатляющий рост выручки на фоне существенного снижения рентабельности и падения чистой прибыли, - пишут эксперты. - Компания лидирует в российском ритейле с ростом выручки 20,3% за 9М25, но сталкивается со снижением операционной эффективности. "Чижик" остается главным драйвером роста, однако уже заметно исчерпание эффекта низкой базы, при этом его невысокая маржинальность давит на консолидированную рентабельность группы".

Аналитики отмечают, что скорректированная EBITDA выросла лишь на 1,6% в 3КВ25, рентабельность снизилась до 6,4% против 7,5% годом ранее на фоне роста затрат на персонал, аренду и логистику (OPEX 9М25 +24,8% г/г).

Взгляд экспертов "КИТ Финанс Брокер" на бумаги "ИКС 5" нейтральный. Они считают, что конкуренция с "Магнитом" и дискаунтерами вынуждает сдерживать цены, ограничивая маржу. Компания стоит перед выбором: восстанавливать эффективность или жертвовать рентабельностью ради доли рынка. Форвардные мультипликаторы на 2025 год: P/E = 6,8x, EV/EBITDA = 3,4x.

