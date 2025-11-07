"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать "префы" Россети Ленэнерго с целью 275 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать привилегированные акции "Россети Ленэнерго" с целью 275 рублей за штуку и горизонтом инвестирования на февраль 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,2%, сообщается в материале аналитиков сервиса.

"Эмитент может выплатить дивиденды с потенциальной дивидендной доходностью 14,4-15,2%, что в два раза выше потенциальной дивидендной доходности индекса Мосбиржи. Кроме того, при потенциальном снижении ключевой ставки Банка России и одновременном снижении требуемой рынком доходности такие акции могут в итоге вырасти в цене", - указывают эксперты.

Отмечают они и возможные риски:

- рост обесценений основных средств в четвертом квартале 2025 года;

- дополнительная эмиссия привилегированных акций в адрес мажоритарного акционера ПАО "Россети" для увеличения денежных выплат в его адрес;

- инфраструктурные риски в случае атак БПЛА;

- изменение законодательства в области дивидендных выплат энергетических компаний.

"Россети Ленэнерго" - одна из крупнейших распределительных сетевых компаний в России. Занимается передачей электроэнергии, технологическим присоединением к электросетям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

