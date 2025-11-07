ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Ozon на уровне 5198 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Ozon на уровне 5198 рублей на горизонте года, сообщается в комментарии эксперта банка Екатерины Крыловой.

Совет директоров рекомендовал первые в истории компании дивиденды - 143,55 рубля на акцию по итогам 9 месяцев 2025 года. Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу запланировано на 10 декабря.

"Ozon находится в финальной стадии "переезда" в Россию, 11 ноября ожидается старт торгов акциями на Мосбирже. Доходность дивиденда к цене закрытия расписок перед остановкой торгов - 3,5%. Последний день для покупки бумаг под дивиденды - 19 декабря, - отмечает Крылова. - Мы считаем новость про дивиденды положительной. Компания сейчас смотрится как достаточно перспективная история на будущее, а неизбежный навес предложения, который возникнет при возобновлении торгов, можно использовать как инвестиционную возможность".

