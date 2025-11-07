"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Ozon с целевой ценой 6822 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить первые в истории компании дивиденды. Размер выплаты за 9 месяцев 2025 года составит 143,55 руб. на акцию, что обеспечит доходность около 3,5% к последней известной цене.

"Мы считаем, что новость позитивна и формирует благоприятный новостной фон к возобновлению торгов бумагами группы на следующей неделе, - отмечает эксперт. - Доходность относительно небольшая, и это подчеркивает, что Ozon прежде всего остается компанией роста. Вероятно, выплаты станут регулярными, и в следующем году также будут рекомендованы дивиденды по итогам 2025 года. Всего дивиденды за 9 мес. составят 31 млрд руб., и, по нашему мнению, фондирование будет обеспечено за счет имеющегося денежного потока без привлечения долга".

Источником дивидендов, скорее всего, станет неконсолидированная нераспределенная прибыль созданного МКПАО, полагает Михайлин. Согласно отчетности по МСФО, по итогам 1П25 компания по-прежнему не имела чистой прибыли или нераспределенной прибыли прошлых лет. На устойчивую чистую прибыль компания может выйти уже в ближайшие кварталы, прогнозирует аналитик.

