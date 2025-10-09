"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Циан" с целью 733,4 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Циан" с целью 733,4 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,05%, стоп-приказ: 559,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эмитент демонстрирует стабильный рост, констатируют аналитики: выручка за квартал выросла на 11%, а чистая прибыль показала впечатляющий рост на 282%.

Несмотря на некоторое снижение EBITDA за полугодие, квартальная динамика подтверждает эффективность операционной модели. Рост прибыльности свидетельствует о успешной монетизации платформы и оптимизации расходов, отмечается в комментарии.

"С технической точки зрения актив торгуется в восходящем ценовом канале, демонстрируя четкие границы динамического сопротивления и поддержки. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 559,5 руб. риск на портфель составит 0,55%.", - указывают в "Финаме".

"Циан" - ведущая российская цифровая платформа по поиску и аренде недвижимости, объединяющая базы объявлений, аналитические сервисы и ипотечные решения.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.