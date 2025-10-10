"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям China Life Insurance класса H с целевой ценой HKD 26,25 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 18%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса China Life Insurance, - пишет эксперт. - Продолжающееся повышение численности среднего класса в КНР на фоне сохраняющихся неплохих темпов роста экономики, постепенное старение населения и реализация властями инициативы Healthy China будут способствовать дальнейшему росту спроса на страховые продукты и услуги в стране. И China Life, будучи одним из ведущих китайских страховщиков, мы ожидаем, продолжит выигрывать от развития указанных тенденций".

Несмотря на заметный рост в текущем году, акции China Life класса H все еще торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам и, на взгляд Додонова, выглядят интересно для инвестиций.

China Life - одна из крупнейших страховых компаний в КНР. Она является лидером в сегменте страхования жизни в стране, а также занимается медицинским страхованием и страхованием от несчастных случаев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.