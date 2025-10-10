"Велес Капитал" понизил целевую цену акций МТС до 289 руб

"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "МТС" до 289 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 42% с текущих уровней, сообщается в материале аналитка инвесткомпании Артема Михайлина.

Рекомендация сохранена на уровне "покупать".

"Группа "МТС" постепенно реализует заявленные стратегические цели с выделением вертикалей и увеличением доли нетелеком-направлений в структуре бизнеса, - пишет эксперт. - Компании пришлось временно снизить инвестиционную активность на фоне высоких ставок, но она исправно выполняет все взятые обязательства. В частности, "МТС" продолжает стабильно выплачивать дивиденды. Мы полагаем, что компания в следующем году рекомендует дивиденды в размере 35 рублей на акцию, что обеспечит привлекательную доходность более 17%".

По оценке Михайлина, доходы группы в ближайшие 3 года могут расти в среднем на 12% в год и, по оценкам, достигнут 1 трлн руб. в 2027 году. Постепенное снижение ключевой ставки при этом позитивно отразится на прибыли и свободном денежном потоке.

Улучшить инвестиционный профиль оператора в перспективе могут публичные размещения дочерних компаний и продажа башенной инфраструктуры, считает стратег инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.