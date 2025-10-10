Индекс Мосбиржи может протестировать 2500 пунктов на следующей неделе - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи в условиях геополитической напряженности может протестировать 2500 пунктов на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский фондовый рынок на следующей неделе, вероятно, останется подвержен рискам развития нисходящего движения с возможным обновлением недавних минимумов, что сделало бы следующими целями движения по индексам Мосбиржи и РТС отметки 2370 пунктов и 957 пунктов соответственно (самые низкие значения 2024 года и апреля текущего года), - отмечает эксперт в комментарии. - Основной причиной продаж может оставаться геополитическая напряженность и риски усугубления украинского конфликта, в частности, в случае сохранения жесткой риторики США в отношении России".

Аналитик обращает внимание, что ЕС при этом продолжает подготовку 19-го пакета антироссийских санкций, утверждение которого по информации СМИ на данный момент отложено до саммита стран региона 23-24 октября. Новые ограничения, вероятно, коснутся прежде всего поставок российских энергоносителей и банковского сектора, допускает Кожухова. Кроме того, в Европе обсуждаются варианты использования замороженных российских активов.

"Инвесторы также будут учитывать в ценах возможные итоги октябрьского заседания ЦБ РФ, на которые повлияют в том числе данные по потребительской инфляции России за сентябрь, - полагает аналитик инвесткомпании. - Восходящий отскок российских акций возможен при отсутствии очевидного геополитического негатива и надеждах на смягчение тона ЦБ РФ в этом месяце".

