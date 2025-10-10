Прогноз по дивидендам Х5 за 2025 год понижен до 330-390 руб. на акцию - "Цифра брокер"

Аналитики "Цифра брокер" обновили прогноз по дивидендам ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) за 2025 год по причине пересмотра компанией собственных ориентиров по маржинальности и росту капитальных расходов, сообщается в комментарии.

"Ранее компания оставалась одной из самых привлекательных дивидендных историй после редомициляции и утверждения новой дивидендной политики, которая напрямую зависит от свободного денежного потока и соотношения "Чистый долг/EBITDA" (в диапазоне 1,2-1,4х), - пишут эксперты. - Ритейлер планирует выплачивать дивиденды дважды в год - по итогам предыдущего года и за девять месяцев текущего".

Аналитики "Цифра брокер" ожидали, что общие дивиденды за 2025 год составят 620-680 рублей на акцию, однако с учетом новых параметров и обновленных прогнозов по финансовым показателям их обновленный диапазон составляет 330-390 рублей на акцию.

Целевая цена по акциям X5 на 12-месячном горизонте также скорректирована - теперь она составляет 3943 рубля за штуку.

