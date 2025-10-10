Инвестбанк "Синара" открыл торговую идею "Лонг во фьючерсе на индекс RGBI"

Инвестиционный банк "Синара" открыл торговую идею "Лонг во фьючерсе на индекс RGBI (RGBI-12.25)", говорится в материале аналитика Александра Афонина.

Дата экспирации 01.12.2025, стоп-лосс 11300, тейк-профит 12000.

"Индекс RGBI, по нашей оценке, к концу вернется к 120 пунктам, что означает потенциал роста около 5% с текущих уровней, тогда как снижение, если оно и продолжится, окажется весьма ограниченным, - прогнозирует эксперт. - В связи с этим рассматриваем торговую идею "Лонг фьючерса на индекс RGBI".

С максимума этого года (122,3 пункта), достигнутого в середине августа, индекс RGBI откатился на 7,7%, а его доходность выросла с 13,25% до 15,04%, констатирует Афонин. Снижение рынка, по его мнению, было вызвано целым рядом негативных факторов: ростом инфляционных ожиданий в августе, снижением ключевой ставки всего на 100 б.п., притом что рынок предполагал ее уменьшение на 200 б.п., и довольно жесткой риторикой регулятора. Позже добавились новости о повышении НДС и увеличении программы заимствований Минфина на этот год на 2,2 трлн руб.

На взгляд аналитика инвестбанка, увеличение предложения ОФЗ не окажет давления на кривую, так как маловероятно, что Минфин станет действовать по сценарию прошлых лет, постоянно размещая бумаги с фиксированным купоном с дополнительной премией к рынку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.