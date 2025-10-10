.
10 октября 2025 года 15:41
Потенциал роста акций Озон Фармацевтики составляет 16,8% с текущих уровней - Freedom Finance Global
Потенциал роста акций ПАО "Озон Фармацевтика" составляет 16,8% с текущих уровней на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Озон Фармацевтика" завершила дополнительную эмиссию акций, ставшую финальным этапом июньского SPO, отмечает эксперт. Компания разместила 69,1 млн бумаг по цене 42 рубля за акцию, столько же, сколько и при первом этапе сделки. Эмиссия позволила вернуть займ акций основателю, а привлеченные в ходе SPO средства поступили напрямую в ПАО "Озон Фармацевтика". "Миноритарии получили возможность сохранить свои доли за счет реализации преимущественного права, а невостребованные 9,4 млн акций будут аннулированы, что исключает дополнительное размывание капитала, - указывает Чернов. - В результате free float вырос до 14%, а ликвидность акций на "Московской бирже" удвоилась". Причиной такого шага, по мнению аналитика, стало стремление компании повысить прозрачность структуры капитала и привлечь ресурсы на стратегические направления - развитие биотехнологий, регистрацию новых препаратов и расширение производственных мощностей. "Реализация преимущественного права показала высокую вовлеченность инвесторов, юридические лица сформировали 85% спроса, а розница 15%. Таким образом, компания одновременно укрепила капитал, снизила долговую нагрузку и расширила долю акций в свободном обращении, - отмечает стратег. - В краткосрочной перспективе бумаги эмитента останутся под умеренным давлением из-за технической фиксации прибыли после размещения, однако уже к концу 2025 года возможен возврат котировок к диапазону 53-55 рублей". При сохранении темпов роста выручки и маржи, а также на фоне повышения ликвидности и интереса институциональных инвесторов, справедливая цена акций на 12-месячном горизонте может достичь 60 рублей, что подразумевает потенциал роста порядка 16,8% от текущих уровней, полагает Чернов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
