Инвестбанк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка, говорится в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

Эмитент опубликовал пресс-релиз с результатами за сентябрь 2025 года по РСБУ.

"Прибыль в сентябре увеличилась на 1,5% м/м и 6,9% г/г. Темп ее роста за 9М25 составляет +6,4%, что, по нашему мнению, подтверждает способность нарастить прибыль по итогам 2025 года. Отметим также устойчивость динамики прибыли в месячном сопоставлении", - указывает эксперт.

Менеджмент подтвердил цели по рентабельности капитала на уровне выше 22% и намерение распределить 50% прибыли на дивиденды.

"По нашим оценкам, акции Сбербанка торгуются с 0,8 P/BV и 3,9 P/E2025П. Подтверждаем рекомендацию "покупать", - отмечает Найденова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.