"АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВТБ

Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 142,75 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 108%, сообщается в материале аналитиков.

"Минфин заявил, что вопрос конвертации привилегированных бумаг банка пока предметно не прорабатывается, однако на рынке ждут решения уже в начале 2026 года. Возможная частичная конвертация (только "префов" Агентства по страхованию вкладов) может ограничить рост объема торгуемых акций и существенно повысить справедливую стоимость бумаг, - указывают эксперты. - Даже при базовом сценарии оценка обыкновенной акции остается на уровне 142,75 руб., что дает потенциал роста свыше 100%. Рекомендация остается "покупать".

Аналитики инвесткомпании сохраняют оценку чистой прибыли ВТБ по итогам 2026 года на уровне 650 млрд руб., что соответствует подтвержденным в сентябре прогнозам руководства банка.

Оценка дивидендных выплат по итогам 2025 года по-прежнему составляет 18,8 руб. на обыкновенную акцию, указывают в "АКБФ".

