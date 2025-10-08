Индекс S&P; 500 будет торговаться в диапазоне 6670-6760п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6670-6760 пунктов в среду, баланс рисков оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан.

"Технически S&P 500 скорректировался в ходе сессии вторника, но сохраняет потенциал роста. Следующая цель покупателей - 6800 пунктов. Индикатор RSI демонстрирует "медвежью" дивергенцию, однако мы считаем низкой значимость этого сигнала при сильном "бычьем" тренде. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка расположена около 6700 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

