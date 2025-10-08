"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Инарктики с целью 480,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Инарктики" с целью 480,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,52%, стоп-приказ: 579,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Фундаментальная картина резко ухудшилась, отмечают эксперты: выручка рухнула на 45%, а убыток вырос в 5,4 раза из-за потери биомассы и отсутствия товарной рыбы. Хотя биомасса в воде увеличилась на 34%, это молодые особи, которые не принесут доход до 2026 года.

Рост долга и ставки финансирования до 17,75% создают дополнительную нагрузку. Компания находится в опасной фазе производственного цикла с отсроченной монетизацией, говорится в комментарии аналитиков.

"С технической точки зрения акция находится в фазе устойчивого нисходящего тренда, формируя последовательно более низкие минимумы. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 579,5 руб. риск на портфель составит 0,47%", - указывают в "Финаме".

"Инарктика" - российская компания, работает в сфере морской аквакультуры и специализируется на промышленном выращивании лосося в Баренцевом море.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.